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Гарнетт: Леброну стоит объединиться с Карри, Дюрантом и Полом

Гарнетт: Леброну стоит объединиться с Карри, Дюрантом и Полом
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Член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт назвал баскетболистов, с которыми стоит объединиться форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Если бы я был Леброном, то сделал бы следующим образом. Передо мной будут стоять телефоны. По одному я позвоню Дюранту, по другому Карри, а также ещё свяжусь с Крисом Полом. Мне кажется, настало то время, когда эти старые суперзвёзды могут объединиться и завершить карьеры вместе на хорошей ноте», — заявил Гарнетт на шоу Ticket & The Truth.

Леброн закончил выступление в нынешнем сезоне после того, как «Лейкерс» уступили «Денвер Наггетс» в первом раунде плей-офф НБА. В последний раз Джеймсу удавалось завоевать чемпионство в 2020 году. За свою карьеру ему удалось выиграть четыре титула.

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