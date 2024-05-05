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«Тот склад ума, что нужен спортсмену». Новицки высказался об Эдвардсе

«Тот склад ума, что нужен спортсмену». Новицки высказался об Эдвардсе
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Член Зала славы баскетбола Дирк Новицки высказался по поводу атакующего защитника и лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса.

«Он невероятный атлет. У него именно тот склад ума, что нужен спортсмену. У него есть полный набор навыков. За ним очень интересно наблюдать в этом плей-офф», — приводит слова Новицки Clutch Points.

Напомним, сегодня, 5 мая, состоялся первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой гостей со счётом 106:99.

Самым результативным игроком матча стал как раз защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, на счету которого 43 очка, семь подборов и три передачи.

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