Курбанов: готовился к персональной опеке Лэнгфорда

Баскетболист ЦСКАрассказал о противостоянии св победном матче с УНИКСом (92:88).«Конечно, готовился к персональной опеке Лэнгфорда, тем более это противостояние длится уже не первый год. Мы прекрасно знаем, что казанцы любят разыгрывать под него изоляции, когда он остаётся с оппонентом один на один. К счастью, в концовке мне удалось отзащищаться, и мы победили.Безусловно, хотел бы набрать побольше очков, но так уж складывался матч. Ведь наша задача не продемонстрировать хорошую личную статистику, а сделать всё необходимое для победы. Сегодня у меня больше пошла оборона, чем нападение. Если уж тренер доверяет мне игровое время, нужно его использовать с максимальной выгодой для команды», — передаёт слова Курбанова корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.