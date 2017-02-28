«Миннесота» одолела «Сакраменто», Таунс набрал 29 очков, Уиггинс — 27

«Миннесота Тимбервулвз» уверенно обыграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Голден Уан Центре» в Сакраменто и завершилась со счётом 102:88 в пользу гостей.Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты»на счету которого 29 очков и 17 подборов.набрал 27 очков, Неманья Бьелица оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов. В составе «Сакраменто» сразу 3 игрока набрали по 14 очков — Коста Куфос, Бен Маклемор и Уилли Коли-Стайн.