В. Карасёв: «Зенит» должен действовать агрессивно в игре с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Зенита»рассказал о подготовке команды к первому матчу четвертьфинальной серии Еврокубка, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом-Кубань».«Мы провели вечернюю тренировку в Краснодаре, в которой участвовали все, кроме Яниса Тиммы, который получил повреждение в последнем матче, но, надеемся, сможет принять участие в игре. Антон Пушков не до конца восстановился от своей травмы и провёл короткое занятие. Остальные игроки находятся в хорошем состоянии.Мы прекрасно понимаем, как будет важна физическая готовность в игре с «Локомотивом», потому что у краснодарцев есть преимущество под кольцом, и играть в их медленный баскетбол нам нельзя. Мы должны действовать агрессивно, с быстрым переходом в атаку, а для этого нам нужно быть хорошо готовыми», – приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».