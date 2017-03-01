24 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче 1/4 финала Еврокубка

В Испании состоялся первый чевертфинальный матч Кубка Европы между «Валенсией» и «Химками». По итогам встречи хозяева площадки одержали победу со счётом 88:80. Первая четверть прошла в довольно равной борьбе, однако во второй хозяева оказались гораздо результативнее гостей и ушли на большой перерыв с преимуществом «+17». Последние две четверти остались за «Химками», однако усилий команды не хватило, чтобы вырвать победу.Самым результативным игроком у «Химок» оказался, набравший 24 очка, а также совершивший 7 передач и 5 подборов.