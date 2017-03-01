Иванович: «Химкам» нужно было проявить терпение в матче с «Валенсией»

Главный тренер «Химок»прокомментировал поражение команды в первом матче 1/4 финала Кубка Европы с «Валенсией» (82:88).«Такое ощущение, что в один матч уложились две игры. В первой половине „Валенсия“ сыграла очень хорошо, здорово двигалась, набрала много очков, а мы плохо играли в защите. После большого перерыва мы заиграли лучше, в нужный момент догнали соперника. „Химки“ слишком много спешили, а нужно было проявить терпение. Надеюсь, мы сможем прибавить в некоторых деталях. Несмотря на то что „Валенсия“ — одна из лучших команд в Испании и Европе, думаю, у нас есть шансы во втором матче», — приводит слова Ивановича официальный сайт турнира.Второй матч противостояния «Химки» — «Валенсия» будет сыгран 3 марта.