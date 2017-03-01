Тодорович: «Химки» не вошли в игру с «Валенсией» так, как должны были

Центровой «Химок»прокомментировал поражение команды в первом матче 1/4 финала Кубка Европы с «Валенсией» (82:88).«Мы не вошли в игру так, как должны поступать в больших матчах вроде этого. Мы смогли изменить ход событий, смогли заиграть лучше. „Валенсия“ сделала много подборов. После первой половины казалось, что шансов у „Химок“ нет, однако в концовке был момент, когда нам нужен был один бросок, чтобы сравнять счёт. Думаю, во второй игре всё сложится для нас лучше», — приводит слова Тодоровича официальный сайт турнира.Второй матч противостояния «Химки» — «Валенсия» будет сыгран 3 марта.