Эмбиид выбыл до конца сезона

Центровой «Филадельфия Сиксерс»выбыл из строя до конца сезона. Камерунец прошёл обследование левого колена, что позволило медперсоналу клуба поставить точный диагноз.«Изучение МРТ левого колена Эмбиида показало, что участок, пострадавший от ушиба кости, стал значительно лучше, а ранее выявленный разрыв мениска оказался более выраженным. Мы продолжим работать с ведущими специалистами и проведём последовательное тестирование, чтобы выбрать наилучший образ действий», — приводит слова главы медицинского штаба «Сиксерс» Джонатан Глэшоу пресс-служба клуба.