Бросок Леонарда принёс «Сан-Антонио» победу над «Индианой»

В матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете нанёс поражение «Индиане Пэйсерс» со счётом 100:99.Встреча проходила в равной борьбе, а её исход определился в самой концовке заключительной четверти. Победный бросок за две секунды до финальной сирены совершил. Ответная атака, завершившаяся броскомиз-за дуги, успеха гостям не принесла.Леонард стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко и сделав 10 подборов. В составе «Индианы» лучшим с 22 очками оказался Джордж.