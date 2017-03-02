Споэльстра и Попович названы лучшими тренерами февраля

НБА на своём официальном сайте объявила лучших главных тренеров по итогам февраля.Наставник «Майами Хит»назван лучшим тренером Восточной конференции. Его подопечным в феврале удалось добыть 8 побед в 11 поединках. На данный момент флоридский коллектив занимает 9-ю строчку Востока.Лучшим тренером Западной конференции стал рулевой «Сан-Антонио Спёрс». В минувшем месяце «Спёрс» сумели победить 8 раз, приняв участие в 10 поединках. Сейчас техасский клуб находится на второй позиции Запада.