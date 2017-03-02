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«Голден Стэйт» подписал и отчислил Кальдерона

2 марта 2017, четверг. 15:13. Баскетбол
Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» приняло решение отчислить защитника Хосе Кальдерона, который подписал с клубом соглашение после расторжения контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Испанец являлся игроком «Уорриорз» около двух часов, но за это время успел заработать $ 415 тыс.

Ранее защитником интересовался «Атланта Хоукс». Не исключено, что клуб из штата Джорджия возобновит переговоры с Кальдероном.

В этом сезоне Хосе проводит на паркете по 12,2 минуты, собирая коллекцию из 3,3 очка, 2,1 передачи, 1,8 подбора и 0,3 перехвата в среднем за игру.
Источник: RealGM Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс
Новости. Баскетбол
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