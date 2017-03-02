«Голден Стэйт» подписал и отчислил Кальдерона

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» приняло решение отчислить защитника, который подписал с клубом соглашение после расторжения контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс».Испанец являлся игроком «Уорриорз» около двух часов, но за это время успел заработать $ 415 тыс.Ранее защитником интересовался «Атланта Хоукс». Не исключено, что клуб из штата Джорджия возобновит переговоры с Кальдероном.В этом сезоне Хосе проводит на паркете по 12,2 минуты, собирая коллекцию из 3,3 очка, 2,1 передачи, 1,8 подбора и 0,3 перехвата в среднем за игру.