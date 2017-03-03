23 очка Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в Чикаго

В матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» на домашнем паркете выиграл у «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 94:87.Первая половина встречи завершилась с преимуществом «Уорриорз» в 4 очка. После перерыва «Буллз» перехватили инициативу, однако в отрыв уйти не сумели. Решающей стала концовка заключительной четверти, которую гости провалили.Самым результативным игроком встречи стализ «Голден Стэйт», набравший 23 очка. В составе победителей лучшим с 22 очками оказался