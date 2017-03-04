В. Карасёв: «Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубань» в первой десятиминутке

Главный тренер «Зенита»прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» со счётом 77:88 во втором матче четвертьфинальной серии Еврокубка.«Неприятно, что вылетели из Еврокубка. Мы проиграли матч в первой десятиминутке, когда уступили 15 очков. Такую игру в первой четверти можно объяснить нервозностью и чрезмерным желанием победить и показать хороший баскетбол. Затем было очень сложно играть, отставая весь матч на 10-15 очков, тем более что у нас есть некоторые проблемы с ротацией: Тимма — после травмы, у Карасёва вчера была температура. Да, мы сокращали отрыв до 6-7 очков, но «Локомотив» действовал очень грамотно. Ну и в таких играх надо и защищаться, и атаковать, сложно о чем-то говорить, когда мы промахиваемся свободными бросками после быстрых отрывов.Почему Тулсон не совершил ни одного броска? Все очень просто: «Локомотив» играл очень агрессивно, зная, какой он снайпер, и у него не было моментов для атаки, а обыграть сам он не смог. В защите же он не настолько силён, тем более когда мы начинаем играть смены, а потому сегодня он получил меньше игрового времени. У нас уже были сложные встречи, но, когда ты выигрываешь, эти моменты сглаживаются и на них обращаешь меньше внимания. А в таких матчах, когда всё складывается очень тяжело, сразу видно, кто есть кто. Для себя понимаешь, с кем бы ты хотел работать в дальнейшем», — приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».