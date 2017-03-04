«Хапоэль» победил «Гран Канарию» и вышел в полуфинал Еврокубка

«Хапоэль» из Иерусалима стал полуфиналистом Еврокубка. Во втором матче четвертьфинальной серии израильтяне вновь обыграли испанскую «Гран Канарию» — 85:79. Ключевой в этом матче стала первая четверть, которую хозяева проиграли с разницей в 14 очков.Самым результативным игроком в составе «Хапоэля» стал Кертис Джерреллс, набравший 23 очка. На счету Джерома Дайсона 16 очков. За «Гран Канарию» 17 очков набрал Сасу Салин, 16 — у Альберта Оливера.Первая игра завершилась со счётом 87:67 также в пользу «Хапоэля», который теперь в полуфинале Еврокубка сыграет с победителем пары «Валенсия» — «Химки».