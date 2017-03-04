48 очков Уэстбрука не спасли «Оклахома-Сити» от поражения в матче с «Финиксом»

«Оклахома-Сити Тандер» уступил «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счётом 118:111 в пользу хозяев.
Самым результативным в составе «Финикса» стал Эрик Бледсо, набравший 18 очков. Девин Букер набрал 17 очков, Алан Уильямс оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов. За «Оклахома-Сити» 48 очков и 17 подборов набрал Расселл Уэстбрук, при этом ему не хватило всего одной результативной передачи до очередного трипл-дабла. 13 очков на счету Алекса Абринеса.