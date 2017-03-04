Джини Басс сорвала план своих братьев сместить её с поста управляющей «Лейкерс»

Президент и совладелица «Лос-Анджелес Лейкерс»сорвала план своих братьев Джонни и Джима сместить её с поста единоличной управляющей организацией и лишить места в правлении НБА, сообщает ESPN.Джонни и Джим Бассы пытались организовать собрание совладельцев «Лейкерс», чтобы избрать на нём новый совет директоров, в который не вошла бы Джини и её заместитель их младший брат Джои. Однако адвокаты Джини через суд добились запрета на созыв собрания совладельцев до 15 мая, поскольку действия братьев нарушают условия совместного семейного владения организацией.