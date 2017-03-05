«Милуоки» дома обыграл «Торонто», Миддлтон набрал 24 очка, Адетокунбо — 21

«Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете выиграл у «Торонто Рэпторс» со счётом 101:94.
Первая половина завершилась победой хозяев с перевесом в 11 очков. После перерыва «Милуоки» продолжил контролировать ход встречи, лишь в концовке заключительной четверти позволив соперникам несколько сократить отставание.
В составе победителей лучшими оказались Крис Миддлтон, набравший 24 очка, и Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. Среди игроков «Торонто» следует отметить Сержа Ибаку (19 очков).