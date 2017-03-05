«Химки» обыграли «Цмоки-Минск», Швед и Зайцев набрали по 19 очков

Подмосковные «Химки» на своей площадке переиграли белорусский «Цмоки-Минск» со счётом 80:72 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ. Химчане добились двузначного перевеса уже в первой четверти. К большому перерыву гости отставание сократили, но в третьем отрезке «Химки» вновь его увеличили. Заключительный отрезок лучше провёл «Минск», но отыграться не смог.Самым результативным игроком матча стал защитник минчан Дрю Джойс, который набрал 23 очка. «Химкам» по 19 баллов принесли Алексей Швед и Вячеслав Зайцев.