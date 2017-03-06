Джини Басс: Джим Басс не справился со своими обязанностями в «Лейкерс»

Президент и совладелица «Лос-Анджелес Лейкерс»сказала, что уволила своего братаисключительно по профессиональным причинам.«Я должна отметить, что Джим доказал, что не подходит даже на должность исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям. Мне нужно было заменить его.Несмотря на то что я предоставила возможность Джиму проявить себя, я не могла позволить и дальше наносить урон нашей франшизе», – приводит слова Басс RealGM.Напомним, что после увольнения Джима президентом по баскетбольным операциям стал