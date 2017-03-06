Джини Басс: Джим Басс не справился со своими обязанностями в «Лейкерс»

Президент и совладелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс сказала, что уволила своего брата Джима Басса исключительно по профессиональным причинам.
«Я должна отметить, что Джим доказал, что не подходит даже на должность исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям. Мне нужно было заменить его.
Несмотря на то что я предоставила возможность Джиму проявить себя, я не могла позволить и дальше наносить урон нашей франшизе», – приводит слова Басс RealGM.
Напомним, что после увольнения Джима президентом по баскетбольным операциям стал Мэджик Джонсон.