Керр: у «Голден Стэйт» нет никаких проблем с Барнсом

Главный тренер «Голден Стэйт»уверен, что новобранец «Уорриорз»не испортит атмосферы в команде, несмотря на его скандальную славу. В начале декабря Барнса обвинили в нападении на женщину и избиении мужчины в одном из ночных клубов на Манхэттене.«Мы знаем о судебном деле Барнса, посмотрим, как оно разрешится. У нас нет никаких проблем с этим, и мне комфортно с Мэттом. Я с ним работал во время моего пребывания в «Финиксе», он был отличным товарищем по команде, и мне нравится играть рядом с ним. Так что я уверен, что всё будет хорошо. Но судебное дело должно быть улажено», — приводит слова Керра ESPN.