Джей Ар Смита не накажут за стычку с игроками «Майами»

НБА не станет наказывать атакующего защитника «Кливленд Кавальерс»за стычку с игроками «Майами Хит». В концовке встречи Смит вступил в перепалку с защитниками «Хит», едва не устроив драки с последним. Утихомирить защитника помогла главный тренер «Кавальерс»После решения НБА в «Кливленде» решили также не применять к Смиту никаких санкций.Смит не появлялся на площадке уже 34 матча, после того, как перенёс операцию на большом пальце правой руки. 6 марта он пройдёт новое обследование, но, даже если врачи разрешат ему вернуться на площадку, в матче с «Майами» в этот же день он не сыграет, сообщает ESPN.