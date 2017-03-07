«Миннесота» планирует предложить Стивенсону ещё один краткосрочный контракт

«Миннесота Тимбервулвз» планирует предложить атакующему защитникувторой краткосрочный 10-дневный контракт. Об этом сообщает на своей страничке в «Твиттер» инсайдер Джон Кравчински.Главный тренер команды из Миннеаполиса Том Тибодо, заявил, что баскетболист близок к возвращению в строй. Руководство «Тимбервулвз» готово предложить игроку новую 10-дневную договорённость.Нынешний сезон Стивенсон начинал в «Нью-Орлеане» однако был отчислен оттуда спустя шесть игр по причине травмы. За Миннесоту баскетболист успел провести четыре игры, после чего получил растяжение связок голеностопа.