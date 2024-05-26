Дрэймонд Грин рассказал, сможет ли «Миннесота» выиграть серию с «Далласом»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выразил своё мнение по поводу того, сможет ли «Миннесота Тимбервулвз» переиграть в серии финала Западной конференции «Даллас Маверикс». Напомним, техасская команда ведёт в противостоянии со счётом 2-0.

«Сможет ли «Миннесота» повторить «Денвер» и взять два следующих матча? Ответ — нет. Никаких шансов», — заявил Грин в эфире телеканала TNT.

Во втором раунде плей-офф «Миннесота» переиграла действующих чемпионов «Денвер Наггетс» со счётом 4-3. «Тимбервулвз» смогли взять первые две игры серии, после чего уступили в трёх встречах подряд, но смогли оказаться сильнее в шестой и седьмой играх.

Следующие две игры серии пройдут в Далласе.

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