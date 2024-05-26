Известный американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер, лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус» Билл Мюррей посетил финальные матчи Евролиги. Сегодня, 26 мая, в Берлине (Германия) проходят решающие матчи «Финала четырёх» Евролиги сезона-2023/2024.

Билл Мюррей Фото: Кадр из трансляции

Первым в программе дня стоит матч за третье место между стамбульским «Фенербахче» и «Олимпиакосом» Пирей. После этого матча, в 21:00 по московскому времени, «Реал» Мадрид и «Панатинаикос» встретятся в финальном матче Евролиги.

В полуфинале «Панатинаикос» обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 73:57, а «Реал» Мадрид одолел греческий «Олимпиакос» со счетом 87:76. Прошлогодним победителем Евролиги является «Реал» Мадрид. Отметим, что испанский клуб в третий раз подряд вышел в финал Евролиги.

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