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Реал Мадрид — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
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21:00 Мск
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Билл Мюррей посетил финальные матчи Евролиги

Билл Мюррей посетил финальные матчи Евролиги
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Известный американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер, лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус» Билл Мюррей посетил финальные матчи Евролиги. Сегодня, 26 мая, в Берлине (Германия) проходят решающие матчи «Финала четырёх» Евролиги сезона-2023/2024.

Билл Мюррей

Билл Мюррей

Фото: Кадр из трансляции

Первым в программе дня стоит матч за третье место между стамбульским «Фенербахче» и «Олимпиакосом» Пирей. После этого матча, в 21:00 по московскому времени, «Реал» Мадрид и «Панатинаикос» встретятся в финальном матче Евролиги.

В полуфинале «Панатинаикос» обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 73:57, а «Реал» Мадрид одолел греческий «Олимпиакос» со счетом 87:76. Прошлогодним победителем Евролиги является «Реал» Мадрид. Отметим, что испанский клуб в третий раз подряд вышел в финал Евролиги.

Следить за матчами:
«Фенеру» не хватило пары десятых секунды до овертайма. «Олимпиакос» — третий! LIVE
Live
«Фенеру» не хватило пары десятых секунды до овертайма. «Олимпиакос» — третий! LIVE

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