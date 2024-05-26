Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейлен Браун: некоторые игроки «Пэйсерс» сегодня превратились в Майклов Джорданов

Джейлен Браун: некоторые игроки «Пэйсерс» сегодня превратились в Майклов Джорданов
Комментарии

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался о победном матче в рамках серии финала Восточной конференции с «Индианой Пэйсерс» (114:111).

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 114
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Нембард - 32, Макконнелл - 23, Тёрнер - 22, Сиакам - 22, Топпин - 4, Несмит - 4, Макдермотт - 2, Джексон - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Смит, Шиппард
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Браун - 24, Хорфорд - 23, Холидэй - 14, Уайт - 13, Притчард - 2, Тиллман - 2, Бриссетт, Уолш, Хозер, Спрингер, Михайлюк, Кета

«Они очень хорошо бросали мяч сегодня, а некоторые игроки вообще сегодня превратились в грёбаных Майклов Джорданов. Мы не понимали, что происходит, не могли понять, как это остановить.

Но в четвёртой четверти мы просто старались не отставать. Мы постоянно повторяли, что они нам дадут вернуться в игру. Вот мы и оставались неподалёку. И уже в концовке мы сделали много чего хорошего. Джейсон Тейтум исполнил шикарный пас за спиной в угол. Это было так красиво, что это нужно вешать в Лувр. В общем отличная победа была сегодня», — приводит слова Брауна Celtics on CLNS.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
Материалы по теме
Джейсон Тейтум провёл уникальный по показателям для истории НБА матч
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android