Джейлен Браун: некоторые игроки «Пэйсерс» сегодня превратились в Майклов Джорданов

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался о победном матче в рамках серии финала Восточной конференции с «Индианой Пэйсерс» (114:111).

«Они очень хорошо бросали мяч сегодня, а некоторые игроки вообще сегодня превратились в грёбаных Майклов Джорданов. Мы не понимали, что происходит, не могли понять, как это остановить.

Но в четвёртой четверти мы просто старались не отставать. Мы постоянно повторяли, что они нам дадут вернуться в игру. Вот мы и оставались неподалёку. И уже в концовке мы сделали много чего хорошего. Джейсон Тейтум исполнил шикарный пас за спиной в угол. Это было так красиво, что это нужно вешать в Лувр. В общем отличная победа была сегодня», — приводит слова Брауна Celtics on CLNS.