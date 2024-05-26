Тренер Стэн ван Ганди раскрыл причину трагической смерти своей жены

Тренер с 20-летним стажем в НБА Стэн ван Ганди раскрыл причину смерти своей жены Ким, которая погибла в августе 2023 года.

«Она покончила жизнь самоубийством. Я не представляю, сколько бы времени ни прошло, что смогу справиться с этим, это крайне трагичная история. Мы были женаты 35 лет, а начали отношения 40 лет назад, когда мне было ещё 24 года. Я провёл с ней всю свою взрослую жизнь. У меня менялось всё в жизни по нескольку раз, но она всегда была рядом. Я не представлял, что проживу хотя бы день без неё.

Я стараюсь помнить о ней, держать с ней связь. В моём доме повсюду висят её фотографии.

Моей задачей было дать ей лучшую жизнь, и я не справился с этим. Я никогда не успокоюсь из-за этого», — заявил ван Ганди на подкасте South Beach Sessions.