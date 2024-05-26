Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Айзея Томас отреагировал на сравнение Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом

Член Зала славы баскетбола и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Айзея Томас отреагировал на сравнение атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса с легендарным шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом.

«Майкл Джордан и Энтони Эдвардс, как по мне, разные по манере игры баскетболисты… То, что они оба высоко прыгают, не означает, что они схожие игроки», — приводит слова Томаса SiriusXM NBA Radio.

Благодаря попаданию в символическую сборную (вторая команда) НБА по итогам регулярного сезона-2023/2024 Энтони Эдвардс теперь оценивается примерно в $ 245 млн на следующие пять сезонов.

«Миннесота Тимбервулвз» Эдвардса сейчас уступает со счётом 0-2 в полуфинальной серии плей-офф с «Даллас Маверикс».