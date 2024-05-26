«Олимпиакос» победил «Фенербахче» в матче за третье место Евролиги

Сегодня, 26 мая, в Берлине (Германия) состоялся матч за третье место в рамках «Финала четырёх» Евролиги сезона-2023/2024 между стамбульским «Фенербахче» и «Олимпиакосом» Пирей. Игра закончилась со счётом 87:84 (24:16, 24:21, 18:25, 21:22) в пользу греческой команды.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Алек Питерс. Он набрал 20 очков, сделал шесть подборов и отдал одну передачу. У «Фенербахче» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Дишоун Пьерр, на счету которого 19 очков, пять подборов и три передачи.

В полуфинале «Фенербахче» уступил греческому «Панатинаикосу со счетом 57:73, а «Олимпиакос» — мадридскому «Реалу» со счетом 76:87. Сегодня в 21:00 мск «Реал» Мадрид и «Панатинаикос» встретятся в финальном матче Евролиги сезона-2023/2024.

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