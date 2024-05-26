Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Олимпиакос — Фенербахче, результат матча 26 мая 2024, 87:84, матч за третье место Евролиги 2023/2024

«Олимпиакос» победил «Фенербахче» в матче за третье место Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 мая, в Берлине (Германия) состоялся матч за третье место в рамках «Финала четырёх» Евролиги сезона-2023/2024 между стамбульским «Фенербахче» и «Олимпиакосом» Пирей. Игра закончилась со счётом 87:84 (24:16, 24:21, 18:25, 21:22) в пользу греческой команды.

Евролига . За 3-е место
26 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
87 : 84
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Канаан, Ларенцакис, Митру-Лонг, Фалль, Папаниколау, Питерс, Петрушев, Милутинов, Маккиссик
Фенербахче: Мотли, Хазер, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Алек Питерс. Он набрал 20 очков, сделал шесть подборов и отдал одну передачу. У «Фенербахче» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Дишоун Пьерр, на счету которого 19 очков, пять подборов и три передачи.

В полуфинале «Фенербахче» уступил греческому «Панатинаикосу со счетом 57:73, а «Олимпиакос» — мадридскому «Реалу» со счетом 76:87. Сегодня в 21:00 мск «Реал» Мадрид и «Панатинаикос» встретятся в финальном матче Евролиги сезона-2023/2024.

Следить за матчами:
«Фенеру» не хватило пары десятых секунды до овертайма. «Олимпиакос» — третий! LIVE
Live
«Фенеру» не хватило пары десятых секунды до овертайма. «Олимпиакос» — третий! LIVE

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android