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УНИКС – ЦСКА, результат матча 26 мая 2024, 95:966, первый матч финала Единой лиги 2023/2024

ЦСКА вырвал победу у УНИКСа в концовке первого матча финальной серии Единой лиги
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Сегодня, 26 мая, в Казани на арене «Баскет-холл» состоялся первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА (Москва). Игра закончилась со счётом 96:95 (26:29, 25:20, 25:24, 20:22) в пользу московской команды.

Единая лига ВТБ . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
95 : 96
ЦСКА
Москва
УНИКС: Димитриевич - 22, Воронцевич - 18, Рейнольдс - 16, Найт - 13, Д. Кулагин - 12, Лабери - 8, Грин - 4, Беленицкий - 2, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев
ЦСКА: Тримбл - 28, М'Бай - 16, Жан-Шарль - 12, Уэйр - 8, Ухов - 8, Джекири - 6, Курбанов - 6, Антонов - 5, Астапкович - 4, Хэнлан - 3, Ганькевич, Карданахишвили

В составе победителей больше всего очков набрал разыгрывающий Мело Тримбл (28). Кроме того, в его активе три передачи. Лучшую результативность в составе УНИКСа продемонстрировал разыгрывающий Ненад Димитриевич. В его активе 22 очка, три подбора и шесть передач.

ЦСКА повел в серии со счётом 1-0. Вторая игра серии пройдёт 28 мая в Казани. Отметим, что финальная серия Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 будет продолжаться до четырёх побед (по схеме 2+2+1+1+1). Действующим победителем соревнований является казанский УНИКС.

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