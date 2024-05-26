ЦСКА вырвал победу у УНИКСа в концовке первого матча финальной серии Единой лиги

Сегодня, 26 мая, в Казани на арене «Баскет-холл» состоялся первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА (Москва). Игра закончилась со счётом 96:95 (26:29, 25:20, 25:24, 20:22) в пользу московской команды.

В составе победителей больше всего очков набрал разыгрывающий Мело Тримбл (28). Кроме того, в его активе три передачи. Лучшую результативность в составе УНИКСа продемонстрировал разыгрывающий Ненад Димитриевич. В его активе 22 очка, три подбора и шесть передач.

ЦСКА повел в серии со счётом 1-0. Вторая игра серии пройдёт 28 мая в Казани. Отметим, что финальная серия Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 будет продолжаться до четырёх побед (по схеме 2+2+1+1+1). Действующим победителем соревнований является казанский УНИКС.