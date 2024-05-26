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Рик Карлайл раздражённо ответил журналисту на вопрос о 3-м поражении от «Бостон Селтикс»

Рик Карлайл раздражённо ответил журналисту на вопрос о 3-м поражении от «Бостон Селтикс»
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл на пресс-конференции выразил свою фрустрацию от поражения в матче серии финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (111:114). «Кельты» ведут в серии со счётом 3-0.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 114
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Нембард - 32, Макконнелл - 23, Тёрнер - 22, Сиакам - 22, Топпин - 4, Несмит - 4, Макдермотт - 2, Джексон - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Смит, Шиппард
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Браун - 24, Хорфорд - 23, Холидэй - 14, Уайт - 13, Притчард - 2, Тиллман - 2, Бриссетт, Уолш, Хозер, Спрингер, Михайлюк, Кета

«Рик, ваша команда вела с преимуществом восемь очков за две с половиной минуты до конца...», — начал задавать вопрос журналист.

«Да, я только что видел концовку. Мне не нужно повторять это, я всё сам прекрасно видел. Вообще всё. Всё, что там было. Следующий вопрос», — ответил Карлайл.

Таким образом, «Селтикс» осталось одержать одну победу, чтобы выйти во второй финал за три года. Напомним, ни одна команда не выигрывала противостояние в истории НБА, уступая 0-3.

Следующий матч состоится в Индианаполисе.

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