Рик Карлайл раздражённо ответил журналисту на вопрос о 3-м поражении от «Бостон Селтикс»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл на пресс-конференции выразил свою фрустрацию от поражения в матче серии финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс» (111:114). «Кельты» ведут в серии со счётом 3-0.

«Рик, ваша команда вела с преимуществом восемь очков за две с половиной минуты до конца...», — начал задавать вопрос журналист.

«Да, я только что видел концовку. Мне не нужно повторять это, я всё сам прекрасно видел. Вообще всё. Всё, что там было. Следующий вопрос», — ответил Карлайл.

Таким образом, «Селтикс» осталось одержать одну победу, чтобы выйти во второй финал за три года. Напомним, ни одна команда не выигрывала противостояние в истории НБА, уступая 0-3.

Следующий матч состоится в Индианаполисе.