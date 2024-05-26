Джейсон Кидд рассказал, каким образом Кайри Ирвинг влияет на Луку Дончича

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд рассказал о влиянии, которое защитник «Маверикс» Кайри Ирвинг оказывает на своего партнёра по команде словенца Луку Дончича.

«Кайри старше, и он уже играл с другими звёздами, как например, с Леброном Джеймсом в «Кливленде». Он даёт Луке советы, помогает, успокаивает, влияет на него. А Лука вспыльчивый, и иногда ему нужен кто-то, кто его успокоит.

Они оба умеют добывать очки. Они доказали, что могут играть вместе. И самое главное — они получают удовольствие от совместной игры», — сказал главный тренер «Далласа» в интервью журналистке ESPN Рэйчел Николс.

В первом матче финальной серии плей-офф Западной конференции «Даллас Маверикс» с «Миннесотой Тимбервулвз» звёзды «Даллас Маверикс» Лука Дончич и Кайри Ирвинг стали вторыми в истории НБА игроками, каждый из которых набрал в совместной игре финала плей-офф конференции не менее 30 очков.