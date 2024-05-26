Экс-тренер НБА оценил возможное назначение Джей Джей Редика в «Лейкерс»

Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт высказал своё мнение о том, что Джей Джей Редик может занять пост главного тренера клуба.

«Начинающему тренеру будет сложно на этом месте. Я не знаю, есть ли у него необходимые качества, чтобы стать выдающимся тренером в НБА, но, повторюсь, мы очень скоро узнаем, получит ли он такую возможность.

У [Стива] Нэша тоже не было никакого тренерского опыта, когда он принял «Бруклин», и тогда у него всё сложилось не очень хорошо», — приводит слова Скотта издание TMZ.

Скотт имеет в виду неудачный опыт работы Стива Нэша в Бруклине, где бывший MVP НБА, несмотря на то что у него в команде были Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг, не смог добиться хороших, стабильных результатов. Его уволили через три сезона после начала работы.