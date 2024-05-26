Велимир Перасович: тяжёлое для нас поражение из-за того, каким образом оно произошло

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Игра закончилась со счётом 96:95 в пользу ЦСКА.

«Во-первых, поздравляю ЦСКА. Они провели отличный матч. Но считаю, что мы тоже сыграли очень хорошо и имели все шансы на победу. К сожалению, сегодня мы не выиграли. Тяжёлое поражение для нас из-за того, каким именно образом оно произошло. Однако это только начало финальной серии. Постараемся прибавить и от матча к матчу становиться лучше», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

Вторая игра серии пройдёт 28 мая в Казани. Отметим, что финальная серия Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 будет продолжаться до четырёх побед (по схеме 2+2+1+1+1). Казанский УНИКС является действующим победителем соревнований.