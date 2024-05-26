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Велимир Перасович: тяжёлое для нас поражение из-за того, каким образом оно произошло

Велимир Перасович: тяжёлое для нас поражение из-за того, каким образом оно произошло
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Игра закончилась со счётом 96:95 в пользу ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
95 : 96
ЦСКА
Москва
УНИКС: Димитриевич - 22, Воронцевич - 18, Рейнольдс - 16, Найт - 13, Д. Кулагин - 12, Лабери - 8, Грин - 4, Беленицкий - 2, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев
ЦСКА: Тримбл - 28, М'Бай - 16, Жан-Шарль - 12, Уэйр - 8, Ухов - 8, Джекири - 6, Курбанов - 6, Антонов - 5, Астапкович - 4, Хэнлан - 3, Ганькевич, Карданахишвили

«Во-первых, поздравляю ЦСКА. Они провели отличный матч. Но считаю, что мы тоже сыграли очень хорошо и имели все шансы на победу. К сожалению, сегодня мы не выиграли. Тяжёлое поражение для нас из-за того, каким именно образом оно произошло. Однако это только начало финальной серии. Постараемся прибавить и от матча к матчу становиться лучше», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

Вторая игра серии пройдёт 28 мая в Казани. Отметим, что финальная серия Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 будет продолжаться до четырёх побед (по схеме 2+2+1+1+1). Казанский УНИКС является действующим победителем соревнований.

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