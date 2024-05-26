Егор Дёмин стал двукратным победителем юниорской Лиги чемпионов в составе «Реала»

Юниорская команда «Реал» Мадрид переиграла в финале Евролиги U18 французскую академию INSEP со счётом 85:84. Таким образом, испанский клуб во второй раз подряд выиграл этот турнир.

В составе «Реала» играет российский баскетболист Егор Дёмин. На его счету в финале 26 очков, 11 подборов и шесть результативных передач. Также Дёмин оформил три блок-шота и два перехвата.

Осенью 2023 года портал nbadraftroom опубликовал свой прогноз на драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года, где Дёмин расположился на 38-й строчке списка. Ранее в издании ESPN также включили Дёмина в число лучших иностранных претендентов на драфт НБА — 2024.

Сегодня, 26 мая, в финале взрослой Евролиги сыграют «Реал» и «Панатинаикос». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча.