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В результате драки между греческими фанатами в Берлине пострадали 12 человек

В результате драки между греческими фанатами в Берлине пострадали 12 человек
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В Берлине с 24 по 26 мая проходит «Финал четырёх» Евролиги, в котором участвуют «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Реал» Мадрид и «Фенербахче». Сегодня, 26 мая, состоялась драка между фанатами греческих клубов, в результате которой 12 человек попали в больницу, сообщает Eurohoops.

Источник сообщает, что полиция задержала нескольких человек. Среди тех, кто попал в больницу, один человек находится в критическом состоянии, а двое получили серьёзные травмы.

Напомним, перед матчем «Фенербахче» и «Панатинаикоса» также была драка между болельщиками с участием полиции. Ряд фанатов также пытался пройти на арену без билета. В результате инцидента первый полуфинальный матч был задержан на 25 минут из-за того, что не все успели попасть на стадион.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финала Евролиги.

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