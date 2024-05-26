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Президент Единой лиги принял участие в совете АСБ и Матче друзей в рамках Суперфинала

Президент Единой лиги принял участие в совете АСБ и Матче друзей в рамках Суперфинала
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Президент Единой лиги Сергей Кущенко принял участие в совете Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ), а также сыграл в Матче друзей, проведённом в рамках Суперфинала АСБ.

«АСБ, большое спасибо за прекрасный баскетбольный уикенд! Приезжая на такие мероприятия, я всегда вспоминаю 2007 год и самое начало проекта: первый баскетбол в исполнении студентов. За 17 лет Ассоциация прошла большой путь, прогрессировав во всех направлениях. Наблюдать за студенческим баскетболом сейчас — одно удовольствие.

Признаюсь, АСБ и Единая лига ВТБ аккуратно подглядывают друг за другом по части шоу и креатива! Очень рад нашему совместному партнёрству с одним из самых ярких российских баскетбольных проектов. Большое уважение руководству, которое продолжает держать всю систему в тонусе. Поздравляю всех с крутым баскетбольным праздником!» — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги.

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