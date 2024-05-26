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Индиана Пэйсерс — Бостон Селтикс, результат матча 26 мая 2024, счет 111:114, 1/2 финала плей-офф НБА 2023/2024

«Бостон» обыграл «Индиану» в третьем матче серии плей-офф НБА, Тейтум оформил дабл-дабл
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В ночь с 25 на 26 мая мск на паркете «Банкерс Лайф Филдхауса» в американском Индианаполисе завершился третий матч серии плей-офф финала Восточной конференции НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Бостон Селтикс». Хозяева площадки уступили со счётом 111:114 и продолжают проигрывать в серии — 0-3 (128:133 OT, 110:126, 111:114).

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 114
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Нембард - 32, Макконнелл - 23, Тёрнер - 22, Сиакам - 22, Топпин - 4, Несмит - 4, Макдермотт - 2, Джексон - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Смит, Шиппард
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Браун - 24, Хорфорд - 23, Холидэй - 14, Уайт - 13, Притчард - 2, Тиллман - 2, Бриссетт, Уолш, Хозер, Спрингер, Михайлюк, Кета

Вторую четверть матча «Пэйсерс» выиграли с преимуществом в 13 очков, максимальный перевес хозяев во второй и третьей четвертях составлял «+18». Тем не менее гости смогли отыграть это отставание и перевести матч в нервную концовку, которая также осталась за «Бостоном».

Самым результативным игроком матча стал Джейсон Тейтум («Селтикс») на счету которого дабл-дабл — 36 набранных очков, 10 подборов и восемь результативных передач. Четвёртый матч серии плей-офф НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Бостон Селтикс» также пройдёт в Индианаполисе в ночь с 27 на 28 мая мск.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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