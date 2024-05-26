«Бостон» обыграл «Индиану» в третьем матче серии плей-офф НБА, Тейтум оформил дабл-дабл

В ночь с 25 на 26 мая мск на паркете «Банкерс Лайф Филдхауса» в американском Индианаполисе завершился третий матч серии плей-офф финала Восточной конференции НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Бостон Селтикс». Хозяева площадки уступили со счётом 111:114 и продолжают проигрывать в серии — 0-3 (128:133 OT, 110:126, 111:114).

Вторую четверть матча «Пэйсерс» выиграли с преимуществом в 13 очков, максимальный перевес хозяев во второй и третьей четвертях составлял «+18». Тем не менее гости смогли отыграть это отставание и перевести матч в нервную концовку, которая также осталась за «Бостоном».

Самым результативным игроком матча стал Джейсон Тейтум («Селтикс») на счету которого дабл-дабл — 36 набранных очков, 10 подборов и восемь результативных передач. Четвёртый матч серии плей-офф НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Бостон Селтикс» также пройдёт в Индианаполисе в ночь с 27 на 28 мая мск.

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