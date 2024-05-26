Назван клуб, который может предложить контракт Леброну Джеймсу в межсезонье

«Филадельфия Сиксерс» всерьёз намерена заполучить форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа. Но на случай, если его не получится подписать, клуб присматривается к нескольким высокооплачиваемым игрокам НБА, которые потенциально могут стать свободными агентами.

Речь идёт о Леброне Джеймсе из «Лос-Анджелес Лейкерс» и форварде «Нью-Йорк Никс» О Джи Ануноби. Об этом сообщает издание Inquirer.

Также «Филадельфия» интересуется форвардом «Майами Хит» Джимми Батлером, защитником «Чикаго Буллз» Заком Лавином и форвардом «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндоном Ингрэмом.

У Леброна Джеймса есть опция по действующему соглашению, согласно которой он, по желанию, может стать свободным агентом этим летом.

Сообщается, что «Сиксерс» также могут обменять свои активы и место выбора на драфте на игрока, способного заметно усилить их состав.

После этого сезона в составе «Сиксерс» останутся всего три игрока с действующими контрактами: Джоэл Эмбиид, Тайриз Макси и Пол Рид.