Дирк Новицки посетил второй матч серии полуфинала Кубка Стэнли «Даллас» — «Эдмонтон»

В эти минуты в Далласе (США) проходит второй матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент идёт третий период, счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.

В одном из моментов трансляции камера зафиксировала члена Зала славы баскетбола, легенду «Даллас Маверикс» Дирка Новицки, пришедшего поддержать хоккеистов города, в котором он провёл всю свою карьеру в НБА.

Фото: Кадр из трансляции

45-летний Новицки — чемпион НБА 2011 года в составе «Далласа», 14-кратный участник Матча всех звёзд. Рекордсмен лиги по количеству сезонов в одной команде — 21 сезон в составе «Маверикс».

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Эдмонтона».

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: