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Дирк Новицки посетил второй матч серии полуфинала Кубка Стэнли «Даллас» — «Эдмонтон»

Дирк Новицки посетил второй матч серии полуфинала Кубка Стэнли «Даллас» — «Эдмонтон»
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В эти минуты в Далласе (США) проходит второй матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент идёт третий период, счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 2-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
3-й период
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бенн (Джонстон, Хейсканен) – 03:39 (5x5)     1:1 Браун (Сеси, Фёгеле) – 04:23 (5x5)     2:1 Марчмент (Сутер, Стил) – 43:41 (5x5)    

В одном из моментов трансляции камера зафиксировала члена Зала славы баскетбола, легенду «Даллас Маверикс» Дирка Новицки, пришедшего поддержать хоккеистов города, в котором он провёл всю свою карьеру в НБА.

Фото: Кадр из трансляции

45-летний Новицки — чемпион НБА 2011 года в составе «Далласа», 14-кратный участник Матча всех звёзд. Рекордсмен лиги по количеству сезонов в одной команде — 21 сезон в составе «Маверикс».

На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Эдмонтона».

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