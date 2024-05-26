Дирк Новицки посетил второй матч серии полуфинала Кубка Стэнли «Даллас» — «Эдмонтон»

В эти минуты в Далласе (США) проходит второй матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
На данный момент идёт третий период, счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.
В одном из моментов трансляции камера зафиксировала члена Зала славы баскетбола, легенду «Даллас Маверикс» Дирка Новицки, пришедшего поддержать хоккеистов города, в котором он провёл всю свою карьеру в НБА.
Фото: Кадр из трансляции
45-летний Новицки — чемпион НБА 2011 года в составе «Далласа», 14-кратный участник Матча всех звёзд. Рекордсмен лиги по количеству сезонов в одной команде — 21 сезон в составе «Маверикс».
На данный момент счёт в серии 1-0 в пользу «Эдмонтона».
Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: