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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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Заслуженный тренер России Елевич: пора уже красно-синим расправить крылья

Заслуженный тренер России Елевич: пора уже красно-синим расправить крылья
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался о грядущей финальной серии Единой лиги. Напомним, сегодня пройдёт первый матч противостояния УНИКСа и ЦСКА.

«УНИКС через тяжёлую борьбу с «Локомотивом» вышел в финал и имеет огромное желание второй раз подряд стать чемпионом Единой лиги. Тем не менее ЦСКА тоже редко проигрывает и очень хорошо выглядит в сериях. И контракт с Пистиолисом клуб продлил на два года — ему теперь будет поспокойнее. У ЦСКА мотивация вернуть себе чемпионский титул, который он не выигрывал уже три года. Пора уже красно‑синим расправить крылья. Будет непросто, но я буду рад, если им это удастся. Убеждён, что на эту серию уйдёт семь матчей», — сказал Елевич.

Встреча состоится сегодня, 26 мая, в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

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