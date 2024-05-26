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Андреас Пистиолис: игра с УНИКСом получилась упорной, но она и не могла быть другой

Андреас Пистиолис: игра с УНИКСом получилась упорной, но она и не могла быть другой
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своей команды в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Игра закончилась со счётом 96:95 в пользу московской команды.

Единая лига ВТБ . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
95 : 96
ЦСКА
Москва
УНИКС: Димитриевич - 22, Воронцевич - 18, Рейнольдс - 16, Найт - 13, Д. Кулагин - 12, Лабери - 8, Грин - 4, Беленицкий - 2, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев
ЦСКА: Тримбл - 28, М'Бай - 16, Жан-Шарль - 12, Уэйр - 8, Ухов - 8, Джекири - 6, Курбанов - 6, Антонов - 5, Астапкович - 4, Хэнлан - 3, Ганькевич, Карданахишвили

«Игра получилась упорной, но она и не могла быть другой в финальной серии между двумя отличными командами. Нам удалось одержать победу, но, с другой стороны, это ничего не значит. Ведь это только первая четверть финальной серии.

Нам нужно выиграть ещё. Считаю, сегодня мы проявили характер. В то же время еще многое предстоит улучшить. Во многих аспектах мы должны прибавить, чтобы стать чемпионами. Следует забыть про сегодняшнюю победу и сосредоточиться на следующем матче», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Вторая игра серии пройдёт 28 мая в Казани. Отметим, что финальная серия Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 будет продолжаться до четырёх побед (по схеме 2+2+1+1+1).

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