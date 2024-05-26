Андреас Пистиолис: игра с УНИКСом получилась упорной, но она и не могла быть другой

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своей команды в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Игра закончилась со счётом 96:95 в пользу московской команды.

«Игра получилась упорной, но она и не могла быть другой в финальной серии между двумя отличными командами. Нам удалось одержать победу, но, с другой стороны, это ничего не значит. Ведь это только первая четверть финальной серии.

Нам нужно выиграть ещё. Считаю, сегодня мы проявили характер. В то же время еще многое предстоит улучшить. Во многих аспектах мы должны прибавить, чтобы стать чемпионами. Следует забыть про сегодняшнюю победу и сосредоточиться на следующем матче», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Вторая игра серии пройдёт 28 мая в Казани. Отметим, что финальная серия Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 будет продолжаться до четырёх побед (по схеме 2+2+1+1+1).