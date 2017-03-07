«Нью-Орлеан» подписал контракт с Уэйном Селденом

«Нью-Орлеан Пеликанс» подписал краткосрочный десятидневный контракт с защитником Уэйном Селденом, сообщает RealGM.22-летний баскетболист является воспитанником университета «Канзас». Минувшим летом он выставлял свою кандидатуру на драфт, однако так и не был выбран ни одной из команд. Позже ему удалось подписать контракт с «Мемфис Гриззлис», но после пяти предсезонных матчей игрок был отчислен и отправлен в фарм-клуб «Мемфиса» — «Айова Стэйт».Там Селден показал яркую игру, проводя на паркете в среднем 31 минуту за матч, и собирал коллекцию из 18,5 очка, 4,8 подбора, и 2,9 передачи за игру.