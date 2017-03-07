Три российские команды одержали победу в 1-м матче 1/4 финала женской Евролиги

Сегодня, 7 марта, состоялись первые четвертьфинальные матчи женской Евролиги, в которых принимали участие три женские команды, игравшие на своих площадках.Екатеринбургский УГМК разгромил итальянский «Скио» со счётом 92:74, а лучшей в составе российской команды стала Дайана Таурази, набравшая 21 очко. Оренбургская «Надежда» также крупно обыграла «Прагу» со счётом 80:57, а самыми результативными в её составе стали Наталья Анойкина и Аманда Базуку, набравшие по 18 очков. Курское «Динамо» нанесло поражение французскому «Буржу» со счётом 76:71, а лучшей в составе команды стала Энджел Маккотри, набравшая 25 очков и совершившая 8 подборов.