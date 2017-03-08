Трипл-дабл Рэндла не помог «Лейкерс» обыграть «Даллас»

«Даллас Маверикс» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе и завершилась со счётом 122:111 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча преимущество «Далласа» достигало 31 очка.Самым результативным в составе «Маверикс» стал Дирк Новицки, на счету которого 25 очков и 11 подборов. Ещё 18 очков набрал Сет Карри. За «Лейкерс» трипл-дабл оформил, набравший 13 очков, 18 подборов и 10 передач. По 22 очка в активе Джордана Кларксона и Д`Анджело Расселла.Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.