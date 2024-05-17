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Энтони Эдвардс рассказал, что сообщил персоналу «Денвера» после пятой игры серии

Энтони Эдвардс рассказал, что сообщил персоналу «Денвера» после пятой игры серии
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс подтвердил информацию о том, что обратился к персоналу «Денвер Наггетс» после пятого матча очной серии.

«О да, я с ними поговорил. Они знают. Они были там. Я сказал им, что увижу их задницы ещё раз на седьмой игре», — заявил Эдвардс на пресс-конференции.

В пятом матче серии «Денвер» переиграл «Миннесоту» со счётом 112:97, но подопечным Майка Мэлоуна не удалось закрыть серию в шестом матче (70:115). Решающая, седьмая игра состоится в Денвере.

В другом полуфинале конференции встречаются «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер» (3-2).

Напомним, в первом раунде «Тимбервулвз» расправились с «Финикс Санз» в четырёх играх.

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