Джален Рейнольдс: стараюсь превращать внутреннюю злость в энергию для своей лучшей игры

Игрок УНИКСа Джален Рейнольдс высказался о своём выступлении в пятом матче полуфинальной серии с «Локомотивом». Напомним, американец отметился дабл-даблом: 30 очков и 11 подборов.

«Мой лучший матч в плей-офф? Для меня это значит многое, ведь все хотят победить. Что касается лично меня, то я был благословён провести матч на таком высоком уровне и забить открытые броски. Но большинство моментов мне создали партнёры по команде.

К сожалению, в данный момент мы не можем рассчитывать на Бако. В его отсутствие моя основная задача – как можно больше подбирать и забивать. Я определённо стараюсь играть лучше и помогать команде.

Серия с «Локо» чрезмерно жёсткая? Абсолютно! Происходит много столкновений, ударов локтями, толчков. Но я считаю, что нам нужно больше концентрироваться на самой игре, а не на разговорах. Это баскетбол, такие вещи естественны. В большинстве матчей, когда тебя бьют локтем или толкают на пол, хочется отреагировать. Но я стараюсь превращать внутреннюю злость в энергию для своей лучшей игры на площадке», — приводит слова Рейнольдса пресс-служба клуба.