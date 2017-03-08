Джеймс Джонсон: атмосфера в «Майами» помогла сбросить 17 кг

Мощный форвард «Майами Хит»рассказал о причинах резкого роста показателей в нынешнем сезоне.«По мере того как мой вес уменьшался, я открывал в себе способности, о которых даже не подозревал. Я стал более выносливым и мобильным, сумел прорываться в небольшие дыры в обороне соперника. И получил возможность использовать больше ресурсов организма. Если раньше я выкладывался на 100 %, то теперь стал – на 150 %.А сбросить 17 кг мне помогла атмосфера, царящая в «Майами». Здесь мы не только выполняем указания тренеров, но и сами работаем над собой», – цитирует Джонсона Palm Beach Post.