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Джеймс Джонсон: атмосфера в «Майами» помогла сбросить 17 кг

8 марта 2017, среда. 13:37. Баскетбол
Мощный форвард «Майами Хит» Джеймс Джонсон рассказал о причинах резкого роста показателей в нынешнем сезоне.

«По мере того как мой вес уменьшался, я открывал в себе способности, о которых даже не подозревал. Я стал более выносливым и мобильным, сумел прорываться в небольшие дыры в обороне соперника. И получил возможность использовать больше ресурсов организма. Если раньше я выкладывался на 100 %, то теперь стал – на 150 %.

А сбросить 17 кг мне помогла атмосфера, царящая в «Майами». Здесь мы не только выполняем указания тренеров, но и сами работаем над собой», – цитирует Джонсона Palm Beach Post.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Майами Хит Джеймс Джонсон
Новости. Баскетбол
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