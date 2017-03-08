Хряпа: психология ЦСКА изменилась после победы в Евролиге

Капитан московского ЦСКАзаявил, что его команда надеется отстоять титул чемпионов Евролиги, несмотря на трудности.«Выиграть два титула подряд непросто. Мы семь раз выигрывали Евролигу, но ни разу не брали титулов подряд. Это тяжело, особенно сейчас. Каждая команда хочет занять наше место, но мы должны постараться защитить титул. Нам понадобилось восемь лет на его завоевание, но теперь психология изменилась. Мы понимаем ситуацию и сосредоточены на своих целях», — приводит слова Хряпы официальный сайт Евролиги.