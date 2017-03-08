Карлайл: Новицки — в восьмёрке-десятке лучших по игре один на один в истории

Главный тренер «Даллас Маверикс»отметил величиев игре один на один.«Думаю, говоря о его величии, люди упускают то, как здорово он играет один на один. Это смелое заявление, но я считаю, что он входит в восьмёрку-десятку лучших по игре один на один в истории. Дайте ему мяч, и он найдёт возможность бросить. И в большинстве случаев попадёт. Его изоляции на линии штрафных стали легендарным. Их почти невозможно остановить, и он использовал их большую часть от двух десятилетий», — приводит слова Карлайла ESPN.